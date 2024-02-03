أربيل تحذر مواطنيها من "ظاهرة مقلقة": مواطنون عرب سيقيمون معكم علاقات مشبوهة

2024-02-03 19:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

إرشادات..





انتبهوا لاتصالاتكم في شبكات التواصل الاجتماعي





منذ فترة تنشط في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وانستغرام" مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون من الجنسين (رجال ونساء)، وأغلبهم من القومية العربية والذي يعملون على شكل مجاميع وهم من مواطني عدد من الدول العربية المختلفة وبعضهم يسكن في مدن جنوب العراق، يقومون بإرسال الرسائل وإقامة علاقات صداقة مع الضحايا لجذبهم ومن ثم فتح الكاميرا والظهور بصورة غير لائقة وتسجيل مقاطع فيديو لهم ثم يهددونهم بنشر تلك المقاطع.





وتتم العملية على النحو التالي:





في البداية وقبل بدء الحديث مع الشخص المستهدف الذي يقومون بتصيده، يبادرون بإرسال طلبات الصداقة إلى جميع أصدقائه أو أقربائه أو أفراد عائلته في الفيسبوك وانستغرام ويتعرفون عليهم، ثم يقومون بإرسال مقاطع الفيديو المسجلة للضحايا إلى جميع أصدقائهم وذويهم أو يبتزونهم بطلب المال مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو، ويكون الدفع عن طريق العملات الإلكترونية من أجل عدم كشف هوياتهم بسهولة.





لذا ندعوكم إلى الحذر والانتباه لعلاقاتكم في شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الوثوق بشخص لا تعرفونه ولا تعلمون المغزى الذي من أجله قام بالتعرف عليكم.





مديرية آسايش أربيل

٢٠٢٤/٠٢/٠٣