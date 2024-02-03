برشم يقود قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا

2024-02-03 20:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعبلغ منتخب قطر، نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على أوزبكستان، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 مساء اليوم السبت، على ستاد البيت.صاحب الأرض والجمهور تقدم في الدقيقة 27 عن طريق أوتكير يوسوبوف بالخطأ في مرماه، لكن أوزبكستان أدركت التعادل في الدقيقة 59 بواسطة اللاعب إيديلجون هامروبيكوف.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.وظلت النتيجة على حالها في الوقت الإضافي، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس القطري مشعل برشم.وضرب العنابي القطري، موعدا ناريا في نصف نهائي البطولة الآسيوية، مع إيران التي أطاحت باليابان من دور الثمانية.