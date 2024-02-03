2024-02-03 20:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، مساء اليوم السبت (3 شباط 2024) عن آخر تحديث للطرق المقطوعة بمناسبة الزيارة الرجبية التي تبلغ ذروتها في الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الطرق المغلقة ضمن محور الصرافية، تبدأ من مجسر باب المعظم باتجاه تقاطع الفنون الجميلة، ومجسر الفنون الجميلة من صعدة الجسر باتجاه تقاطع الصرافية".

وأضاف ان القطع "يشمل تقاطع الفنون الجميلة اسفل الجسر باتجاه تقاطع الصرافية ومن تقاطع الصرافية باتجاه جسر الصرافية باتجاه الكرخ".

وكانت "بغداد اليوم"، نشرت في وقت سابق اليوم خارطة الطرق المقطوعة او التي سيتم قطعها في بغداد بمناسبة الزيارة الرجبية التي ستقوم الجموع باحيائها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الكاظمية المقدسة.

وخارطة القطوعات كما يأتي:

- قطع من مجسر مظفر باتجاه بيروت سايد واحد

- قطع من بيروت باتجاه تقاطع تقاطع الصخرة و تقاطع باب المعظم وصولا الى ساحة الموال

- القطع الاخر من تقاطع مول النخيل باتجاه بيروت ايضا مقطوع باتجاه واحد

- شارع المشاتل/ الاعظمية مقطوع باتجاه ساحة عنتر وصولا الى جسر الئأمة

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق ومختلف أنحاء العالم الإسلامي الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، سابع أئمة الشيعة، الذي توفي في سجنه ببغداد، في الخامس والعشرين من رجب عام 183 هجرية، والتي ستصادف يوم الثلاثاء المقبل، (6 شباط 2024).

وبهذه المناسبة وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوقت سابق على تعطيل الدوام الرسمي في بغداد فقط.





