صدور امر قبض بحق مسؤول محلي بتهمة القتل جنوبي العراق

2024-02-03 20:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بأن محكمة تحقيق سوق الشيوخ اصدرت امر قبض مسؤول محلي في المحافظة بتهمة القتل العمد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة تحقيق سوق الشيوخ اصدرت امر قبض بحق حازم طارق سعدون مدير ناحية العكيكة وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل / القتل العمد".

وبين المصدر، ان "مذكرة امر القبض جاءت بناءً على شكوى ضد سعدون بتهمة المشاركة في نزاع عشائري سابق راح ضحيته مواطنين واصيب آخرون بجروح".