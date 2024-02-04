توماس مولر يصل الى الفوز رقم 500 مع بايرن

2024-02-04 04:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعوصل لاعب نادي بايرن ميونيخ توماس مولر الى الفوز رقم 500 وهو يرتدي قميص الفريق البفاري خلال مسيرته في الاليانز ارينا، حيث نجح اللاعب الالماني في الوصول الى 500 هدف في مباراة الفوز على بوروسيا مونشنغلادبخ التي انتهت بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.وكان مولر الذي احرز جميع الالقاب الممكنة مع فريقه البفارق قد خاض 600 مباراة منها 500 فوز ليتعادل بذلك مع اساطير الفريق سيب ماير واوليفر كان اللذان يمتلكان وحيدين هذا الكم من الانتصارات في مسيرتها مع الفريق البفاري.