تشافي: الفوز أثبت أنني على حق

2024-02-04 04:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأشاد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بلاعبيه عقب الانتصار (3-1) على ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة 23 من الليجا.وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الفوز دائما شيء إيجابي، وحققنا انتصارين بعد قرار رحيلي (عقب نهاية الموسم)".وأردف: "الخصم ضغط، وكان لديه فرص، لكننا حققنا الانتصار في ملعب صعب".وعن اعتماده على كريستنسن كلاعب ارتكاز، قال: "الفوز يثبت لك دائما أنك على حق، وقد شعر كريستنسن بالراحة في هذا المركز، ولم يفقد الكرة، وكان عدوانيا.. هو لاعب مهم، وسيمنحنا الكثير".