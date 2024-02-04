تشافي: الفوز أثبت أنني على حق
2024-02-04 04:42:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أشاد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بلاعبيه عقب الانتصار (3-1) على ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة 23 من الليجا.
وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الفوز دائما شيء إيجابي، وحققنا انتصارين بعد قرار رحيلي (عقب نهاية الموسم)".
وأردف: "الخصم ضغط، وكان لديه فرص، لكننا حققنا الانتصار في ملعب صعب".
وعن اعتماده على كريستنسن كلاعب ارتكاز، قال: "الفوز يثبت لك دائما أنك على حق، وقد شعر كريستنسن بالراحة في هذا المركز، ولم يفقد الكرة، وكان عدوانيا.. هو لاعب مهم، وسيمنحنا الكثير".
أشاد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بلاعبيه عقب الانتصار (3-1) على ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة 23 من الليجا.
وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الفوز دائما شيء إيجابي، وحققنا انتصارين بعد قرار رحيلي (عقب نهاية الموسم)".
وأردف: "الخصم ضغط، وكان لديه فرص، لكننا حققنا الانتصار في ملعب صعب".
وعن اعتماده على كريستنسن كلاعب ارتكاز، قال: "الفوز يثبت لك دائما أنك على حق، وقد شعر كريستنسن بالراحة في هذا المركز، ولم يفقد الكرة، وكان عدوانيا.. هو لاعب مهم، وسيمنحنا الكثير".