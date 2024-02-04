2024-02-04 06:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

قال الكاتب والصحفي الكردي أنس الشيخ مظهر، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، إن الرسائل المتبادلة إعلاميا بين أمريكا وايران تثبت ان الطرفين متفقين بصورة غير مباشرة على عدم التصعيد.

وأوضح الشيخ مظهر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما يفسر تعليق كتائب حزب الله لهجماتها ضد المصالح الامريكية في العراق، وحتى القصف الأمريكي على مواقع للفصائل المسلحة في سوريا والعراق ليلة امس والذي يمكن وصفه بـ"الباهت" يوحي برغبة أمريكية بعدم التصعيد".

وأضاف أنه " بشأن احتمالية قصف الفصائل لمصالح امريكية في اقليم كردستان فاعتقد أنها احتمالية ضعيفة على الاقل في المرحلة الحالية لانه سيدفع بالجانب الامريكي الى تصعيد وتيرة استهدافه لمواقع الفصائل ويطيل من أمد الازمة التي يحاول الطرفان " الأمريكي والايراني" تجاوزها بسرعة".

وبين الشيخ مظهر أنه "لو حصل استهداف للمصالح الامريكية في اقليم كردستان فلن يخرج ايضا عن السياق الذي ذكرناه، وهو أن تستهدف الفصائل مواقع لا تتواجد بها القوات الأمريكية، كقاعدة حرير، أي استهداف مصالح امريكية دون ايقاع إصابات او ضحايا".