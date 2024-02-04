مجلس الخدمة يطلق استمارة التوظيف للمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية (رابط مباشر)

2024-02-04 06:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن اطلاق استمارة التوظيف للمشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل ( ذوي المهن الصحية الساندة). لذا يدعو المجلس الذوات المشمولين بالقانون انف الذكر والمستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل الراغبين بإشغال الوظائف المنوه عنها في الجدول ادناه تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني .

https://submit2024.iraqi-fpsc.gov.iq/

بدءا من يوم الاحد الموافق 4/2/2024 ولمدة 15 يوماً (خمسة عشر يوماً) تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 18 شباط 2024، وعلى أن يُرفق طالب الوظيفة جميع الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس.

مع امنياتنا بالتوفيق والسداد للجميع



مجلس الخدمة العامة الاتحادي

ارادة دولة وانفاذ قانون

يتبع ...