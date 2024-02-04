مجلس الخدمة يطلق استمارة التوظيف في المهن الصحية والطبية (رابط مباشر)

2024-02-04 06:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - يغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاحد ((4 شباط 2024)، إطلاق استمارة التوظيف للمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية".

وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعلن عن اطلاق استمارة التوظيف للمشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل ( ذوي المهن الصحية الساندة)".

ودعا "المجلس الذوات المشمولين بالقانون انف الذكر والمستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل الراغبين بإشغال الوظائف المنوه عنها في الجدول ادناه تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني بدءا من يوم الاحد الموافق 4/2/2024 ولمدة 15 يوماً (خمسة عشر يوماً) تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 18 شباط 2024".

وتابع أن "على طالب الوظيفة رفق جميع الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس".

رابط تقديم طلبات التعيين اضغط هنا:





ادناه جدول تقديم طلبات التعيين:

