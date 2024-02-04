مصرع وإصابة 3 اشخاص بحوادث متفرقة في بغداد

2024-02-04 06:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية، يوم الأحد، بمصرع وإصابة 3 أشخاص بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه نتيجة حادث حريق داخل داره ضمن منطقة النعيرية في بغداد الجديدة"، مبيناً أن "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".

وفي سياق متصل، أشارت المصادر الى "اصابة منتسب في اللواء الاربعين بالحشد الشعبي (كتائب الامام علي) نتيجة تعرضه لرصاصة أثناء عملية تنظيف سلاحه الشخصي داخل داره ضمن منطقة شارع الرشيد".

كما لفتت الى "اصابة مواطن نتيجة تعرضه لحادث دهس بالقرب من كراج بعقوبة في منطقة المشتل فيما لاذ الداهس بالفرار".

من جانبها، اعلنت وزارة الداخلية "إلقاء القبض على سائق عجلة نوع ( بي ام دبليو) ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهي يقوم بدهس رجل شرطة، وذلك بعد ساعات من ارتكابه الجريمة".