2024-02-04 06:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام، من القاء القبض على مطلوب بجريمة قتل ضمن منطقة حي العامل ببغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات.

الى ذلك ألقت مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك وسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية، وآخرين بتزوير مستمسكات رسمية ووثيقة دراسية، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات، وجاء ذلك خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال ال(٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل