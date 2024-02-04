2024-02-04 06:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوصلت بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة الى العاصمة الكوبية هافانا للشروع بمعسكر تدريبي تكفلت بكامل نفقاته اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ضمن خطتها الرامية لتحضير الأبطال الى المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) ، أن " هذا المعسكر الذي سيستمر قرابة شهر، يأتي تحضيراً لبطولة العالم بالملاكمة للمتقدمين التي ستقام في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في إيطاليا، وهي إحدى البطولات التي تعتمد نتائجها ضمن المرحلة الأولية المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024".وأضاف " سيشارك في المعسكر ثلاثة لاعبين، يعوّل عليهم في تحقيق نتائج إيجابية في الحدث العالمي المرتقب لا سيما بعد الرعاية المستمرة من قبل اللجنة الأولمبية والمتابعة التفصيلية من قبل الأمانة العامة ولجنة إعداد الرياضيين لأولمبياد باريس، وهم كل من علي قاسم حمدان وزن 63،5 كغم وكرار حيدر إسماعيل وزن 71كغم ومحمد ستار صالح وزن 57كغم وبإشراف المدرب الكوبي إليسوس بايوت".