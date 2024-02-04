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بغداد.. تشييع شهداء العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات (فيديو)

بغداد.. تشييع شهداء العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات (فيديو)
بغداد.. تشييع شهداء العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات (فيديو)
2024-02-04 06:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

بدء تشييع شهداء العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات في العاصمة بغداد

الفياض: العدوان الاميركي كان استهدافا مباشرا لقوات الحشد الشعبي

 

الفياض: هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام لأنها تمثل استهدافا وقحا

الفياض: دماء الحشد الشعبي تمثل مكانة العراق وكرامته

 

الفياض: لن نقبل بان تكون دماء أبناءنا مادة سياسية رخيصة

 

الفياض: الحشد الشعبي عز القوات المسلحة وفخر العراقيين

 

الفياض: يجب تطهير ارض العراق من الوجود الاجنبي


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