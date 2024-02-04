بغداد.. تشييع شهداء العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات (فيديو)
2024-02-04 06:54:12 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
بدء تشييع شهداء العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات في العاصمة بغداد
الفياض: العدوان الاميركي كان استهدافا مباشرا لقوات الحشد الشعبي
الفياض: هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام لأنها تمثل استهدافا وقحا
الفياض: دماء الحشد الشعبي تمثل مكانة العراق وكرامته
الفياض: لن نقبل بان تكون دماء أبناءنا مادة سياسية رخيصة
الفياض: الحشد الشعبي عز القوات المسلحة وفخر العراقيين
الفياض: يجب تطهير ارض العراق من الوجود الاجنبي