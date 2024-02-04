وزير الشباب الليبي في بغداد لتوقيع مذكرة تفاهم

2024-02-04 07:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، وزير الشباب الليبي فتح الله الزني ، الذي يزور بغداد حالياً لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك بين البلدين الشقيقين.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الزيارة تتضمن فعاليات متعددة منها: توقيع مذكرة تفاهم متخصصة في موضوعات الشباب، للإفادة من خبرات البلدين في قضايا الشباب وشؤونهم، في المجالات العلمية والثقافية والفنية، وأيضاً تبادل الخبرات والدراسات والبحوث المعنية بقطاع الشباب، وتوحيد الجهود في المنظمات الدولية ضمن منظومة العمل العربي، والعمل على وضع برنامج تنفيذي قابل للتطبيق مدة نفاذ مذكرة التفاهم"