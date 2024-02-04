كربلاء المقدسة تنظم وقفة حداد على أرواح شهداء القائم وعكاشات

2024-02-04 08:00:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واعنظمت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة ،اليوم الأحد، وقفة حداد على أرواح شهداء العراق بسبب القصف الأمريكي الأخير لمناطق في عكاشات والقائم في محافظة النبار.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي والنائب أحمد ماضي ومديري الدوائر الحكومية ومعاوني المحافظ ومديري الأقسام في المحافظة، نظموا وقفة حداد ودقيقة صمت في مبنى المحافظة ترحماً على أرواح شهداء العراق الذين استشهدوا بسبب القصف الأمريكي الأخير على مناطق عكاشات والقائم في محافظة الأنبار".