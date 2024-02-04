نوري المالكي: خسرنا ثلة من أبنائنا بسبب شريعة الغاب الأمريكية

2024-02-04 08:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، "خسرنا ثلة من أبنائنا بسبب شريعة الغاب الأمريكية"، فيما أشار الى انه "من حق الحكومة التحرك على كل الأصعدة لايقاف الاعتداءات وإدانتها".

وأضاف المالكي في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، بالقول: إن "الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق، وقتل أبنائه بدم بارد قد تكرر بنحو غير مسبوق، ومن دون رادع من المجتمع الدولي".

وتابع "إننا إذ نستنكر استهداف واغتيال ثلة من أبنائنا من القوات العراقية في مقراتهم الثابتة"، مؤكدا أنه "من حق الحكومة العراقية التحرك على كل الأصعدة من أجل إيقاف هذه الاعتداءات وإدانتها، لأن هذا الفعل يؤسس لمنهج شريعة الغاب ويجلب المزيد من القتل والتخريب الذي لا مبرر له في القوانين الدولية، وشريعة حقوق الانسان، وقيم الحضارة المدعاة كذبا وزورا؟! ".

وأشار الى أن "العراقيين لا يقبلون الضيم ولا يمكن أن يصبروا على الاستهانة بأرواح أبنائهم، ولابد من موقف وطني مسؤول من الجميع يحمي سيادة الوطن وحياة الشعب".







