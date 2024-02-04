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وزير الكهرباء يوجه بتعزيز الجهود الألية والبشرية للمشاركة بزيارة الإمام الكاظم

وزير الكهرباء يوجه بتعزيز الجهود الألية والبشرية للمشاركة بزيارة الإمام الكاظم
وزير الكهرباء يوجه بتعزيز الجهود الألية والبشرية للمشاركة بزيارة الإمام الكاظم
2024-02-04 08:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وجه وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،جميع تشكيلات الوزارة وشركاتها بتسخير كافة إمكانياتها  وقدراتها وملاكاتها ، وتعزيز الجهد الألي والعجلات التخصصية والمركبات للإنضمام مع الأسطول الألي المشارك في زيارة الامام موسى الكاظم عليهالسلام ، وبكافة المحافظات لخدمة الزائرين وإدامة زخم الزيارة المليونية .

ونظراً لتزايد أقبال الزائرين على مدينة الكاظمية المقدسة وتوجه الزيارة لذروتها ،
أوعز سيادته فوراً لأسطول الوزارة من العجلات الحوضية ( تناكر المياه ) تكثيف المشاركة الفاعلة وتغطية المشاركة بخدمة المواكب الحسينية والزائرين.

يتبع ...

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