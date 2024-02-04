وزير الكهرباء يوجه بتعزيز الجهود الألية والبشرية للمشاركة بزيارة الإمام الكاظم

2024-02-04 08:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وجه وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،جميع تشكيلات الوزارة وشركاتها بتسخير كافة إمكانياتها وقدراتها وملاكاتها ، وتعزيز الجهد الألي والعجلات التخصصية والمركبات للإنضمام مع الأسطول الألي المشارك في زيارة الامام موسى الكاظم عليهالسلام ، وبكافة المحافظات لخدمة الزائرين وإدامة زخم الزيارة المليونية .



ونظراً لتزايد أقبال الزائرين على مدينة الكاظمية المقدسة وتوجه الزيارة لذروتها ،

أوعز سيادته فوراً لأسطول الوزارة من العجلات الحوضية ( تناكر المياه ) تكثيف المشاركة الفاعلة وتغطية المشاركة بخدمة المواكب الحسينية والزائرين.

يتبع ...