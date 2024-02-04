آخر تحديث لأسعار الدولار في العراق.. قائمة بثمان محافظات
2024-02-04 08:18:11 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، استقراراً نسبياً مقارنة بأسعار مساء امس السبت، في اغلب المحافظات، فيما انخفضت بمحافظة البصرة.
ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالسعر الرسمي (1320 ديناراً للدولار الواحد).
وهذه قائمة صباحية لأسعار صرف 100 دولار مقابل الدينار:
100$ = 152,250 بغداد
100$ = 152,300 البصرة
100$ = 152,050 أربيل
100$ = 152,350 كركوك
100$ = 152,050 السليمانية
100$ = 152,100 دهوك
100$ = 152,350 النجف
100$ = 152,100 الموصل
وبلغت أسعار صرف الدولار أمام الدينار مساء امس السبت (3 شباط 2024) في بورصة الكفاح ببغداد، 152,250 ديناراً (سعر البيع)، وفي محافظة البصرة عند 152,700 ديناراً، وفي محافظة السليمانية، 152,050.