آخر تحديث لأسعار الدولار في العراق.. قائمة بثمان محافظات

2024-02-04 08:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، استقراراً نسبياً مقارنة بأسعار مساء امس السبت، في اغلب المحافظات، فيما انخفضت بمحافظة البصرة.

ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالسعر الرسمي (1320 ديناراً للدولار الواحد).

وهذه قائمة صباحية لأسعار صرف 100 دولار مقابل الدينار:

100$ = 152,250 بغداد

100$ = 152,300 البصرة

100$ = 152,050 أربيل

100$ = 152,350 كركوك

100$ = 152,050 السليمانية

100$ = 152,100 دهوك

100$ = 152,350 النجف

100$ = 152,100 الموصل

وبلغت أسعار صرف الدولار أمام الدينار مساء امس السبت (3 شباط 2024) في بورصة الكفاح ببغداد، 152,250 ديناراً (سعر البيع)، وفي محافظة البصرة عند 152,700 ديناراً، وفي محافظة السليمانية، 152,050.



