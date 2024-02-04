توزيع أكثر من 3400 قطعة أرض لمستفيدي الحماية الاجتماعية في ذي قار

2024-02-04 08:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي توزيع (٣٤١٦) قطعة ارض في محافظة ذي قار بالتنسيق مع المحافظة لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية .

من جانبه، بين رئيس هيئة الحماية الاجتماعية د. احمد الموسوي ان توزيع الأراضي شمل (١٠٤٠) مستفيد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، و(٢٣٠٩) من الاسر المعدومة الدخل من قضاء الناصرية، و(٦٧) مستفيدة من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في قضاء الدواية، مشيرا ان الهيئة سبق وان زودت المحافظة بقاعدة بيانات الحماية الاجتماعية والتي بموجبها تم توزيع قطع الاراضي.

واوضح ان الهيئة بانتظار ورود الآلية من وزارة الاعمار والاسكان لتوزيع الاراضي بين مستفيدي الحماية الاجتماعية في باقي المحافظات، بناءا على قرار اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات.



دائرة الاعلام والعلاقات

يتبع ...