التجارة تعلن تجهيز الوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية لعام 2024

2024-02-04 08:24:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير التجارة يعلن إطلاق قطع وتجهيز الوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية لعام 2024 وإعتبارا من يوم غد الأثنين . اعلام التجارة أعلن “السيد وزير التجارة أثير داود الغريري “عن إطلاق قطع و تجهيز الوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية لعام 2024 وأعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الخامس من شهر شباط الجاري . وذكرت وزارة التجارة” في بيان لها نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندسة لمى الموسوي إن شركتها انهت استعداداتها اللوجستية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام التموين وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق “ودعا البيان “وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع “واضاف البيان في الوقت ذاته ان الشركة مستمرة ببيع مادة الطحين علامة ( داس ) وحليب الكبار وبيض المائدة ولحوم الدجاج ومعجون الطماطم لحم غنم بطريقة البيع المباشر للمواطنين وباسعار تنافسية وعبر فرقها الجوالة ومراكز البيع في بغداد والمحافظات .كما دعا البيان كذلك جميع المواطنين المشمولين بنظام التموين الى مراجعة وكلاء المواد الغذائية بعد استكمال عمليات القطع والتجهيز لإستلام حصصهم من مفردات السلة الغذائية والتأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات عبر التواصل مع الموقع الرسمي للوزارة ( الفيس بوك ) والشركة والارقام الساخنة في ادناه .