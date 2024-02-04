2024-02-04 08:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، بأن الوزارة على اتمّ الإستعداد في منح المزيد من الوقت للمدارس التي بدأت الدراسة متأخراً.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين اليوم، إن تقليص المناهج الدراسية ستخلق مشكلة كبيرة للطلبة، مردفا بالقول إنه: وبما يخص المدارس التي بدأت الدراسة متأخرة، فقد ابدينا الاستعداد التام لمنحها المزيد من الوقت.

وتابع بالقول: سنبذل كل ما بوسعنا لخدمة طلاب محافظتي السليمانية، وحلبجة، وادارة منطقة كرميان، و رابرين، في إشارة إلى المناطق التي تشهد مقاطعة للدوام من قبل المعلمين والكوادر التدريسية منذ بدء العام الدراسي 2023 - 2024.