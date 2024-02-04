اندلاع حريق في مبنى كلية الامام الاعظم وسط ديالى (فيديو)

2024-02-04 08:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الأحد، باندلاع حريق كبير في مبنى كلية الإمام الأعظم ومدرسة العلوم الإسلامية في قضاء بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حريقا غامضا اندلع في كرفانات داخل بناية كلية الإمام الأعظم وبجوارها مدرسة العلوم الإسلامية في منطقة 7 نيسان قرب مكتبة ديالى المركزية في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف أن"الحريق ناجم عن تماس كهربائي وفقا للمعلومات الأولية"، مبينا أن"فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وبدأت بإخماد الحريق ومنع توسعته للمباني المجاورة، وهي المكتبة المركزية ودائرة مرور بعقوبة".