2024-02-04 08:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قدم عضو لجنة النزاهة النيابية باسم خشان، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، طلبًا لسحب يد محافظ المثنى احمد منفي جودة، والتحقيق بعقود احيلت الى شركة متورطة بالـ“التزوير".

وقال خشان في الطلب النيابي الذي حصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منه إن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة متورط بقضايا فساد وثقتها لجنة تشكلت بأمر من سيادتكم وأوصت هذه اللجنة بإقالته واحالته الى لجنة تضمين، وقضايا فساد وثقتها تقارير ديوان الرقابة المالية، جرائم يعرفها كل أبناء محافظة المثنى".

وأضاف ان "ما أوصت به اللجنة التحقيقية كان كافيا لسحب يده عندما كان يتمتع بصلاحيات كاملة، فلم يتم ذلك ويده الآن مطلقة رغم تحديد صلاحياته بتصريف الأمور اليومية للفترة من تاريخ إجراء الانتخابات ولغاية انتخاب محافظ جديد".

وأوضح ان "هذا المحافظ أحال مشاريع تتجاوز قيمتها مجتمعة 170 مليار دينار الى شركة ريحانة المتورطة بتزوير وثائق لغرض الفوز بعقد مشروع كبير ، وقد أحيل مدير هذه الشركة الى محكمة الجنايات عن جريمة التزوير هذه، كما وثق تقرير ديوان الرقابة المالية عددا من مخالفاتها التي كلفت المحافظة أموالا طائلة، وهذا يلزم وضعها في القائمة السوداء ويحظر التعاقد معها لإنجاز مشاريع حكومية؟".

وتابع بحسب الوثيقة ان "هذا المحافظ المتورط بقضايا فساد لا تعد ولا تحصى، ومنها ما وثقته اللجنة التحقيقية المذكورة آنفا، وسرقات الحذف والاستحداث التي تمت لصالح هذه الشركة في مشروع كبير في قضاء الرميثة، يسعى من خلال هذه الشركة الى الاستحواذ على نسبة من هذه الأموال بواسطة هذه الشركة بعد أن أيقن أنه راحل لا محالة".

وأشار الى انه "لما تقدم أطلب من سيادتكم، لأجل حماية أموال هذه المحافظة المنكوبة، سحب يد محافظ المثنى والغاء كافة العقود التي أحيلت أو على وشك أن تحال الى هذه الشركة التي تنظر محكمة الجنايات قضية تزويرها الثابتة بأدلة لا تدحض ونرباً بسيادتكم عن التخلي عن هذه المحافظة المنكوبة، وترك أموالها للسراق والفاسدين".







