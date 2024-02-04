التربية تستعد لافتتاح 15 مدرسة جديدة في النجف الأشرف

2024-02-04 08:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن استعداداتها لافتتاح 15 مدرسة جديدة في النجف الأشرف.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيتم قريبا افتتاح 15 مشروعاً تربوياً جديداً بمواصفات عمرانية حديثة وجودة عمل متميزة في النجف الأشرف، ضمن مشروع القرض الصيني للمدارس النموذجية".وأضاف البيان أن "الوزارة تتابع مواقع التشييد في عدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية"، مبيناً أن "اكتمال الأبنية المدرسية سيسهم في تقليل الاكتظاظ الطلابي داخل الصفوف الدراسية والتخفيف من الدوام الثنائي والثلاثي في المحافظة ".