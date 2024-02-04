المالكي: من حق الحكومة التحرك على جميع الأصعدة لإيقاف الاعتداءات الأمريكية وإدانتها

2024-02-04 08:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستنكر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق، فيما دعا إلى موقف وطني مسؤول من الجميع يحمي سيادة الوطن وحياة الشعب.وقال المالكي في تدوينة على منصة (إكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق، وقتل أبنائه بدم بارد قد تكرر بنحو غير مسبوق، ومن دون رادع من المجتمع الدولي".واستنكر "استهداف واغتيال ثلة من أبنائنا من القوات العراقية في مقارهم الثابتة"، مؤكداً أن "من حق الحكومة العراقية التحرك على كل الأصعدة من أجل إيقاف هذه الاعتداءات وإدانتها، لأن هذا الفعل يؤسس لمنهج شريعة الغاب ويجلب المزيد من القتل والتخريب الذي لا مبرر له في القوانين الدولية، وشرعية حقوق الإنسان، وقيم الحضارة المدعاة كذباً وزوراً ".وتابع أن "العراقيين لا يقبلون الضيم ولا يمكن أن يصبروا على الاستهانة بأرواح أبنائهم"، مشدداً على ضرورة "أن يكون هناك موقف وطني مسؤول من الجميع يحمي سيادة الوطن وحياة الشعب".