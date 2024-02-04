اليوم.. ثلاث مباريات لحساب الدور الثاني من بطولة كأس العراق

2024-02-04 08:42:02 - المصدر: واع

بغداد -واعتقام في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد، ثلاث مباريات لحساب الدور الثاني من بطولة كأس العراق للموسم الحالي (2023-2024).إذ يستضيف ملعب كربلاء الدولي مباراة صاحب الأرض وضيفه نادي المصافي ، ويعول العميد الكربلائي على دعم جماهيره لتجاوز عقبة الضيف لذا قرر أن يجعل الدخول الى الملعب مجاناً وإتاحة الفرصة لمحبي الفريق بالتواجد بقوة على المدرجات.وفي المباراة الثانية يحل فريق النجف ضيفاً على نادي نفط البصرة على أديم ملعب الميناء ، ويسعى غزلان البادية الى تحقيق نتيجة جيدة تكون دافعاً معنوياً للاعبين قبل عودة منافسات دوري نجوم العراق ، فيما يطمح الفرسان الى بدء مرحلة جديدة ومواصلة نتائجه الجيدة في البطولة خصوصاً بعد الفوز المستحق في مباراته السابقة أمام المصافي.وأخيراً يلتقي فريق أمانة بغداد بضيفه الكرمة ، ورفع أسود العاصمة استعداداتهم لهذه المواجهة سعياً لمواصلة الزحف نحو الأدوار النهائية من البطولة المحلية ، بينما يأمل الضيف بقيادة الدولي حيدر محمود، بتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور الى الدور المقبل .