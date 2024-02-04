السليمانية.. بدء اجتماع الحزبين الكرديين لبحث تشكيل الحكومة المحلية في كركوك ونينوى

2024-02-04 08:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

عقد الحزبين الكرديين الرئيسيين، اليوم الاحد (4 شباط 20204)، اجتماعًا في مدينة السلمانية لبحث تشكيل الحكومة المحلية في محافظتي كركوك ونينوى.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، استقبل وفدا من الديمقراطي برئاسة سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني وتم التباحث في تشكيل الحكومة المحلية بمحافظتي نينوى وكركوك".

وأضاف أن "الاجتماع سيتطرق لضرورة وحدة الموقف الكردي وأن يكون منصب محافظ كركوك من نصيب الكردي وأيضا ملف انتخابات برلمان كردستان والوضع الحالي للعراق والتهديدات التي تطال الإقليم".