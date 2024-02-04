2024-02-04 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الأحد، أن زج الشباب لأخذ دورهم بالمجتمع خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زج الشباب لأخذ دورهم في المجتمع خطوة في الاتجاه الصحيح للإسهام في مساندة الجهد الحكومي لاستقطاب الطاقات الشبابية".

وأضاف أن "المجلس الأعلى للشباب وبالتعاون مع مؤسسة السجناء السياسيين قرر افتتاح متحف السجين السياسي ومكتبة مؤسسة السجناء السياسيين أمام الشباب مجاناً لفسح المجال أمام هذه الشريحة لاكتساب المعارف وتثقيفهم ليكونوا قادة حقيقيين".

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، في وقت سابق، ان المجلس الأعلى للشباب يسعى لخلق جيل شبابي يترك أثراً في المجتمع.

يذكر ان الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للشباب الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تقرر فيه إطلاق الاستمارة الإلكترونية لـ(المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية)، وإقرار تشكيل (الفريق الوطني للشباب للتغير المناخي).