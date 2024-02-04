العيداني "يبحر" في ولاية ثانية لقيادة سفينة البصرة لأربع سنوات جديدة

2024-02-04 09:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم، شكر محمود، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، عن اتفاق سياسي بتولي نائب رئيس التحالف أسعد العيداني منصب محافظ البصرة لدورة ثانية.

وقال محمود لـ"بغداد اليوم"، إن "المفاوضات انتهت باتفاق على تولي العيداني ولاية ثانية في إدارة البصرة للسنوات الأربع المقبلة، مشيرا الى ان" المفاوضات الآن اتجهت نحو حسم المناصب الأربعة المتبقية (نائبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونائبه)".

وتوقع محمود أن يمضي مجلس محافظة البصرة الجديد بعقد أولى جلساته لاختيار رئيسه ونائب الرئيس ومن ثم المضي بالتصويت للعيداني ونائبيه.

وكشف عضو مجلس محافظة البصرة حسن شداد الفارس، يوم أمس السبت (3 شباط 2024)، عن تأجيل الجلسة المقرر عقدها في الساعة السادسة من مساء اليوم (امس) وذلك لعدم وجود توافق سياسي.

وقال الفارس في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لعدم وجود توافق سياسي، تم تأجيل الجلسة المقرر عقدها في الساعة السادسة من مساء اليوم".

واضاف، ان "موعد الجلسة الاولى لم يحدد الى الان ونحن ملتزمين بالتوقيتات الدستورية بشان تنصيب المحافظ ورئيس المجلس ونائبيهما".

هذا وكان عضو مجلس محافظة البصرة خلف البدران قد كشف في وقت سابق عن تأجيل جلسة مجلس المحافظة التي دعا لها المحافظ والتي كان مقرر عقدها الثلاثاء الماضي.

وفي وقت سابق، بيّن النائب عقيل الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم، ان "التفاهمات تجري وفق مسارها الطبيعي وتم حسم ملف المحافظات التي سجل بها الاطار النتائج الاعلى اي التي لم يكن بها محافظين فائزين وتم الاتفاق على تسمية الجهات والمناصب، اما محافظات كربلاء والبصرة وواسط فالامر بها مختلف خاصة البصرة وواسط ولابد من المضي بخياريين الاول هو خلق تفاهمات او انتقال عضو او اكثر من تكتل الى اخر وهذا الامر صعب لذا فان الاخير هو الافضل".