سوق العراق يوقف نشاطه لمدة يوم واحد

2024-02-04 09:12:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوم واحد لمناسبة ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم".

واضاف انه "ستكون أول جلسة تداول اعتبارا من يوم الاربعاء المصادف 7 شباط".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

و وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل في بغداد بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.