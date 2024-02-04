مدرب الأولمبي العراقي: مجموعتنا في النهائيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس من أصعب المجموعات

2024-02-04 09:12:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الأحد، مجموعة منتخب العراق بأنها من "أصعب"، المجموعات في النهائيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة التي سنلعب فيها اعتقد من أصعب المجموعات، فالفريق الطاجيكي يملك عشرة لاعبين من المنتخب الوطني وكذلك المنتخبين السعودي والتايلندي اللذان يضمان لاعبين مميزين وبعضهم من المنتخب الاول ايضاً".

واضاف ان "النهائيات الاولمبية ستكون صعبة جدا وفقاً للمعطيات والفرق المشاركة سيما في مجموعة العراق".

وتابع شنيشل، "بالتنسيق مع اتحاد الكرة الداعم بشكل جيد للمنتخب تم وضع برامج خاص لإعداد الاولمبي، مبينا انه وضع البرنامج من فترة ليست قصيرة والتي تمتد الى بداية التصفيات النهائية المؤهلة لاولمبياد 2024 ومن المؤمل ان يخوض المنتخب مباراتين وديتين حسب ما سيؤمنه اتحاد الكرة العراقي".

واستطرد قائلاً، "يوجد تجمع للمنتخب الاولمبي في شهر اذار المقبل وهو آخر تجمع وسيكون ضمن ايام الفيفا دي، ومن المؤمل ان يخوض خلاله المنتخب".

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدولا لمباريات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024 في قطر ، وسيخوض العراق مبارياته ضمن المجموعة الثالثة الى جانب السعودية و تايلند و طاجيكستان.

ويلاقي العراق في أولى المواجهات منتخب تايلند يوم 16 نيسان في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب سعود عبد الرحمن . ويلاقي يوم 19 نيسان منتخب طاجيكستان في الساعة التاسعة مساءً على ملعب سعود عبد الرحمن.

ويلاقي في آخر مباريات المجموعة المنتخب السعودي يوم 22 نيسان على ملعب خليفة الدولي في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام المقبل في قطر.

وبموجب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر لأولمبياد باريس 2024 فيما يخوض الرابع الملحق.

وكان الأولمبي العراقي تغلب على نظيره منتخب تيمور الشرقية بسداسية نظيفة، كما حقق فوزاً كاسحاً على منتخب ماكاو بـ13 هدفاً مقابل لا شيء.