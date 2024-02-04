خلال عام واحد .. تشخيص أكثر من 9 آلاف مصاب بمرض السرطان في اقليم كوردستان

2024-02-04 09:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان، فإنه تم تشخيص 9911 شخصا مصابا بمرض السرطان في الإقليم في العام الماضي.

وبحسب المعايير الدولية، فإن من مجموع 100 الف شخص يتم تشخيص 191 شخصا مصابا بالسرطان، أما في إقليم كوردستان فإن مما مجموعه 100 الف شخص يتم تشخيص 151 مصابا بهذا المرض العضال.

وفي محافظة أربيل، فإن 5456 شخصا أُصيبوا بهذا المرض، 56 بالمئة منهم نساء، لكن ليس كل هؤلاء المرضى ​​من أربيل، بل جاء 982 مريضا من مدن أخرى في وسط وجنوب العراق.

وفي محافظة السليمانية، تم تشخيص 3275 شخصا مصابا بالسرطان، منهم 374 جاءوا من مدن أخرى، و 52% منهم نساء.

وتم تشخيص 1180 شخصا مصابا بالسرطان في محافظة دهوك، بينهم 69 طفلا.

وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة الصحة في اقليم كوردستان إلى أنه منذ العام 2012 ولغاية العام 2023 وخلال مدة 12 عاما تم تشخيص 81 الفاً و62 مواطنا مصابا بمرض السرطان من بينهم ما نسبته 23 بالمئة مصابات بمرض سرطان الثدي من النساء.

ويحتفل العالم في الرابع من شهر شباط من كل عام باليوم العالمي للسرطان وهو تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.