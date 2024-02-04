بالصور.. توافد الزائرين صوب الإمام الكاظم (ع)

2024-02-04 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعتواكب وكالة الأنباء العراقية (واع)، المسير صوب الإمام الكاظم (عليه السلام) لإحياء ذكرى استشهاده.وتستمر حشود الزائرين بمسيرها من مختلف مناطق بغداد والمحافظات باتجاه مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام في مدينة الكاظمية المقدسة وسط إجراءات أمنية وخدمية وانتشار المواكب في مدينة الكاظمية ومحيطها.