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بالصور.. توافد الزائرين صوب الإمام الكاظم (ع)

بالصور.. توافد الزائرين صوب الإمام الكاظم (ع)
بالصور.. توافد الزائرين صوب الإمام الكاظم (ع)
2024-02-04 10:24:01 - المصدر: واع
بغداد ـ واع 
تواكب وكالة الأنباء العراقية (واع)، المسير صوب الإمام الكاظم (عليه السلام) لإحياء ذكرى استشهاده.
وتستمر حشود الزائرين بمسيرها من مختلف مناطق بغداد والمحافظات باتجاه مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام في مدينة الكاظمية المقدسة وسط إجراءات أمنية وخدمية وانتشار المواكب في مدينة الكاظمية ومحيطها.

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