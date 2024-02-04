وزير التجارة يعلن إطلاق قطع وتجهيز الوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية

2024-02-04 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأحد، إطلاق قطع وتجهيز الوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية لعام 2024.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، أنهت استعداداتها اللوجستية والإدارية لتسلم المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع بين جميع المواطنين المشمولين بنظام التموين وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي أعدتها وبدءاً من المناطق الأكثر فقراً وتتبعها بقية المناطق".ودعا البيان "وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع".وأضاف البيان أن "الشركة مستمرة ببيع مادة الطحين علامة ( داس ) وحليب الكبار وبيض المائدة ولحوم الدجاج ومعجون الطماطم ولحم الغنم بطريقة البيع المباشر للمواطنين وبأسعار تنافسية وعبر فرقها الجوالة ومراكز البيع في بغداد والمحافظات".ودعا البيان "جميع المواطنين المشمولين بنظام التموين الى مراجعة وكلاء المواد الغذائية بعد استكمال عمليات القطع والتجهيز لتسلم حصصهم من مفردات السلة الغذائية والتأكد من سلامة الكميات المجهزة".