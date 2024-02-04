أداة الموت الأولى.. ديالى تتحدث عن "يوم أسود" جديد

2024-02-04 10:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد (4 شباط 2024) ، مصرع واصابة 34 مدنيا في سلسلة حوادث دامية خلال اقل من 24 ساعة في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لـ "بغداد اليوم"، إن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم و أصيب 29 آخرون في سلسلة حوادث دامية في عدة طرق رئيسية اعنفها طريق كركوك- بغداد خلال اقل من 24 ساعة".

وأضاف العزاوي، "اننا أمام يوم اسود اخر بسبب طرق الموت الذي بدأت تضغط على ردهات الطوارئ في المستشفيات الرئيسية وتجعلها في حالة طوارئ على مدار الساعة بسبب كثرة الحوادث التي تؤدي الى إصابات حرجة تدفع الى اجراء عدة عمليات جراحية اغلبها كبرى لإنقاذ حياتهم".

و أشار الى ان "حوادث السير هي أداة الموت الأولى على مستوى ديالى، بعد ارتفاع الضحايا بمعدلات غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري 2024".

وافاد مصدر امني، مساء السبت (3 شباط 2024)، بمصرع 3 اشخاص واصابة 7 بينهم حالات حرجة اثر حادث سير على طريق كركوك-بغداد بتصادم 5 مركبات، وهو ثاني حادث من نوعه خلال 10 ساعات فقط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "3 اشخاص لقوا مصرعهم واصيب 7 اخرون، بينهم حالات حرجة، بحادث سير مروع".

واضاف، ان "الحادث وقع على طريق كركوك-بغداد قرب ناحية العظيم اثر تصادم 5 مركبات على التوالي".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني ايضا، بمصرع مدني وإصابة 7 اخرين في تصادم 5 مركبات على الطريق القديم بعقوبة - بغداد قرب خان بني سعد.

وتشهد محافظات العراق المختلفة ولاسيما الطرق الخارجية حوادث سير بشكل مكثف تؤدي الى سقوط العديد من الضحايا والجرحى، فيما تعتبر مديرية المرور ان النسبة الاكبر من الحوادث يتحمل مسؤوليتها السائقون وبنسبة اقل المركبة ومن ثم الشوارع.



