"198 مليون دولار".. ارتفاع حوالات مزاد البنك المركزي العراقي

2024-02-04 10:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الأحد، بنسبة 89% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 198 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 219 مليونا و957 الفا و731 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وللبيع بشكل نقدي .

وذهبت معظم مبيعات البنك من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 198 مليونا و 137 الفا و 731 دولارا، مرتفعة بنسبة 89% عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليوناً و 820 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 46 شركة.