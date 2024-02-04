2024-02-04 10:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ارجأت المحكمة الاتحادية، في جلستها التي عقدت ،اليوم الاحد (4 شباط 2024) ، البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم" ان "المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية".

وكانت المحكمة الاتحادية حددت، اليوم الاحد، موعدا للنظر في الشكوى المتعلقة بقانون انتخابات إقليم كردستان ومقاعد المكونات التي تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني.

يشار الى ان رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان زياد جبار محمد، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون، قدّما شكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كردستان والمتعلقة بالدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد برلمان كردستان

وبحسب المادة 36 من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان، تملك المكونات 11 مقعداً، 5 منها موزعة بين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.