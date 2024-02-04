بمشاركة سيدات العراق.. اتحاد غرب آسيا يحدد موعد سحب قرعة البطولة

2024-02-04 11:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حدّد اتحادُ غرب آسيا، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، غداً الاثنين موعدًا لسحبِ قُرعةِ البطولة، وذلك في مقرِّ الاتحاد بالعاصمةِ الأردنية عمان.

وتحتضنُ جدة منافساتَ بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات، وذلك خلال الفترةِ من 19 – 29 من الشهر الحالي، بمُشاركةِ منتخبنا الوطني والسعودية، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، إلى جانبِ منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخةِ بدعوةٍ خاصةٍ كضيفين من اتحادِ غرب آسيا لكُرةِ القدم.

ومن المُقررِ أن يقامَ دور المجموعات على رديفِ ملعب مَدينةِ الملك عبدالله الرياضيّة، فيما ستقام الأدوارُ النهائية على ملعبِ مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضيّة.

وتكتسب النسخةُ الجديدة من البُطولةِ أهميةً كبيرةً، وذلك بسببِ حجم المنتخبات المشاركة، وسعيها للتنافُّسِ من أجل الفوزِ باللقب. كما أنها تقامُ للمرةِ الأولى في المملكةِ العربية السعوديّة، بالإضافةِ إلى أن المنتخبَ الوطنيّ السعودي للسيدات سيشاركُ لأول مرةٍ في بُطولاتِ “العشب” لاتحادِ غرب آسيا



