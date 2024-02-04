العمل: 45 ألف يتيم تقدموا للشمول برواتب الحماية الاجتماعية

2024-02-04 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عدد الأيتام المتقدمين للشمول برواتب الحماية الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد فتح النافذة الإلكترونية نهاية العام الماضي، تقدمت أكثر من مليوني أسرة للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية، وتم استكمال البحث الاجتماعي بنسبة كبيرة".

وأضاف العقابي، أنه "قبل أيام انطلقت عملية البحث الاجتماعي للأيتام المتقدمين عبر النافذة الإلكترونية وعددهم أكثر من 45 ألف يتيم في بغداد والمحافظات".