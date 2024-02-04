"الشيخ" يفقد قيادة البصرة.. تصميم تريد العيداني والإطار يطلب ثلاثة بدلاء

2024-02-04 11:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

صبيحة السبت، الثالث من شباط الجاري، كان موعدًا مقررًا لعقد أولى جلسات مجلس محافظة البصرة لاختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونائبه فضلا عن نواب المحافظ، إلا إن غياب التوافق حال دون عقدها، لتؤجل إلى موعد آخر.

تصميم التي ينتمي لها أسعد العيداني تصرّ على تجديد الولاية، لتصطدم برغبة إطارية مخالفة، يقول قادتها إن التجديد لا يناله العيداني وقد لا يناله سواه في بقيّة المحافظات مثل كربلاء وواسط.

ففي وقت كشف عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم، شكر محمود، عن اتفاق سياسي بتولي نائب رئيس التحالف أسعد العيداني منصب محافظ البصرة لدورة ثانية، سارع القيادي بالإطار التنسيقي عبد الكاظم الكناني إلى نسف حديث محمود بالقول إن "الاطار أبلغ العيداني بأن يقدم ثلاثة مرشحين من تحالف تصميم لغرض تولي أحدهم منصب المحافظ".

وحسب عضو مجلس البصرة شكر محمود الذي أكد لـ"بغداد اليوم"، الأحد (4 شباط 2024)، فإن "المفاوضات انتهت باتفاق على تولي العيداني ولاية ثانية في إدارة البصرة للسنوات الأربع المقبلة، مشيرا الى ان" المفاوضات الآن اتجهت نحو حسم المناصب الأربعة المتبقية (نائبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونائبه)".

محمود توقع أن يمضي مجلس محافظة البصرة الجديد بعقد أولى جلساته لاختيار رئيسه ونائب الرئيس ومن ثم المضي بالتصويت للعيداني ونائبيه.

إلا إن القيادي في الإطار التنسيقي عبد الكاظم الكناني نفى، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، نية الإطار التجديد للمحافظ السابق للبصرة أسعد العيداني لولاية ثانية، كاشفا عن ان الإطار أبلغ العيداني بأن يقدم ثلاثة مرشحين من تحالف تصميم لغرض تولي أحدهم منصب المحافظ.

وقال الكناني وهو احد قيادات الإطار في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" العيداني انفرد سابقا بإدارة المحافظة وعليه ملفات هدر بالمال العام وعليه لايمكن التجديد له لولاية ثانية وعليه ان يمضي بترشيح ثلاث شخصيات لاختيار أحدهم، لافتا الى ان" مايتداول من أسماء لشغل المناصب غير صحيح فجميع الأسماء لم تحسم إلى الآن.

وكشف عضو مجلس محافظة البصرة حسن شداد الفارس، يوم أمس السبت (3 شباط 2024)، عن تأجيل الجلسة المقرر عقدها في الساعة السادسة من مساء اليوم (امس) وذلك لعدم وجود توافق سياسي.

وقال الفارس في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لعدم وجود توافق سياسي، تم تأجيل الجلسة المقرر عقدها في الساعة السادسة من مساء اليوم".

واضاف، ان "موعد الجلسة الاولى لم يحدد الى الان ونحن ملتزمين بالتوقيتات الدستورية بشان تنصيب المحافظ ورئيس المجلس ونائبيهما".

هذا وكان عضو مجلس محافظة البصرة خلف البدران قد كشف في وقت سابق عن تأجيل جلسة مجلس المحافظة التي دعا لها المحافظ والتي كان مقرر عقدها الثلاثاء الماضي.

وفي وقت سابق، بيّن النائب عقيل الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "التفاهمات تجري وفق مسارها الطبيعي وتم حسم ملف المحافظات التي سجل بها الاطار النتائج الاعلى اي التي لم يكن بها محافظين فائزين وتم الاتفاق على تسمية الجهات والمناصب، اما محافظات كربلاء والبصرة وواسط فالامر بها مختلف خاصة البصرة وواسط ولابد من المضي بخياريين الاول هو خلق تفاهمات او انتقال عضو او اكثر من تكتل الى اخر وهذا الامر صعب لذا فان الاخير هو الافضل.