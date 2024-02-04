السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي الأخير (صور)

2024-02-04 11:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، جرحى العدوان الأمريكي الأخير في مستشفى الحسين العسكري ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، صباح اليوم، زيارة إلى مستشفى الحسين العسكري ببغداد، تفقد فيها الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي الأخير على منطقتي عكاشات والقائم، ليلة 2\3 من شباط الجاري".

وأشار البيان الى أن "السوداني تابع الخدمة الطبية والإجراءات العلاجية المقدّمة للمصابين، ووجه بإيلاء العناية التامة وتوفير كل مستلزمات العلاج، متمنياً لهم سرعة التشافي".







