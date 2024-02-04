رئيس الوزراء يوجه بإيلاء العناية وتوفير مستلزمات العلاج لجرحى العدوان الأمريكي الأخير

2024-02-04 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بإيلاء العناية وتوفير مستلزمات العلاج لجرحى العدوان الأمريكي الأخير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، صباح اليوم، زيارة إلى مستشفى الحسين العسكري ببغداد، تفقد فيها الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي الأخير على منطقتي عكاشات والقائم، ليلة 2\3 من شباط الجاري".

واضاف ان "السوداني تابع الخدمة الطبية والإجراءات العلاجية المقدّمة للمصابين".

ووجه رئيس الوزراء "بإيلاء العناية التامة وتوفير كل مستلزمات العلاج"، متمنياً "لهم سرعة التشافي".