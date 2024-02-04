رئيس الوزراء العراقي مع جرحى الهجوم الأمريكي.. صور

2024-02-04 11:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، زيارة إلى مستشفى الحسين العسكري ببغداد، تفقد فيها الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في "الاعتداء الأمريكي الأخير" على منطقتي عكاشات والقائم، ليلة 2\3 من شباط الجاري.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، مبينا أن السوداني تابع الخدمة الطبية والإجراءات العلاجية المقدّمة للمصابين، ووجه بإيلاء العناية التامة وتوفير كل مستلزمات العلاج، متمنياً لهم سرعة التعافي.