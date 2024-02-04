اجتماع البارتي واليكتي يخرج بالاتفاق على تنصيب محافظ كردي في كركوك

2024-02-04 11:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

انتهى اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الأحد، بالاتفاق على ثلاث نقاط ومنها السعي المشترك لمعالجة الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وأصدر الحزبان بياناً مشتركاً بعد انتهاء اجتماع المكتبين السياسيين للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الذي عقد في دباشان بمحافظة السليمانية.

وورد في البيان المشترك أن الاجتماع شهد التباحث وإجراء تقييم للأوضاع السياسية والاقتصادية في الإقليم والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية عموماً، والموازنة والأحوال المعيشية للموظفين بشكل خاص من جهة وانتخابات مجالس المحافظات من جهة أخرى.

وتابع أنه بعد تبادل الآراء والأخذ بنظر الاعتبار المصالح القومية والوطنية العليا، اتفق الجانبان على النقاط التالية:

1- ضرورة اختيار محافظ كوردي لكركوك من أجل حماية مصالح مواطني المحافظة بجميع مكوناتهم في هذه المرحلة وبُغية خدمة أهالي المدينة وضواحيها.

2- اتفق الجانبان على أن الحفاظ على كيان إقليم كوردستان وصون مكتسبات الثورات والنضال ودماء شهداء كوردستان واجبٌ يقع على عاتق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع الأطراف الكردستانية الأخرى.

3- يسعى الطرفان معاً وعلى مستويات عُليا من أجل معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية بين الإقليم والحكومة الاتحادية بهدف تسوية جميع الخلافات عموماً وتلك المتعلقة بالمعيشة والحياة اليومية للمواطنين والخدمات والموازنة والرواتب على وجه الخصوص.

يتبع ...