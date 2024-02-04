الأنبار تعلن إنجاز تأهيل الشبكة الكهربائية في الطاش

2024-02-04 12:06:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليميأعلنت محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن إنجاز تأهيل الشبكة الكهربائية في منطقة الطاش بمدينة الرمادي.وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الهندسية والفنية في قطاع توزيع كهرباء الرمادي أنجزت مهامها في العمل على تأهيل الشبكة الكهربائية في منطقة (الطاش) بمدينة الرمادي حيث تضمنت نصب الأعمدة والمحولات وتسليكها"، مبيناً أن "ذلك جاء لفك الاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية".وأضاف الطرموز، أن "ملاكات الصيانة التابعة للقطاع نفذت أعمال الصيانة للمحولات والأسلاك لتحسين واقع الشبكة الكهربائية".