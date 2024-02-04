2024-02-04 12:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – الانبار

حدد محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، موعد انعقاد أولى جلسات مجلس المحافظة المنتخب والمقررة غداً الاثنين.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب المحافظ وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها ان "الدليمي وجه إدارة مجلس محافظة الأنبار، بتبليغ اعضاء المجلس ( الفائزين الجدد )، بموعد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة بدورته الحالية، والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غدٍ الاثنين الموافق الخامس من شهر شباط عام 2024، وذلك في القصر الحكومي بمدينة بالرمادي".











