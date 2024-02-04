زائرو الإمام الكاظم يشقون طريقهم وسط بغداد لتأدية "الزيارة الرجبية" (صور)

2024-02-04 12:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتشد المئات من أهالي محافظات وسط وجنوب العراق، مارين في مركز العاصمة سيراً على الأقدام نحو مرقد الإمام الكاظم لتأدية "الزيارة الرجبية" في ذكرى وفاة إمامهم السابع من أهل بيت النبي.

والتقطت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً عديدة للزائرين والزائرات، المارين وسط العاصمة، وتحديداً في مركزها المتمثل بمنطقة الباب الشرقي، شاقين طريقهم من نفق التحرير، رغم تقلبات الطقس، وطول المسافة، ويساعدهم على ذلك انتشار المواكب على طول الطريق، التي تلبي احتياجاتهم من مأكل ومشرب وأماكن راحة.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل في بغداد بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم.