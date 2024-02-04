وثيقة.. حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية

2024-02-04 12:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية صادرة البنك المركزي العراقي حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

وتضمنت الوثيقة، طالعتها وكالة شفق نيوز، حظر المصارف من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وعدم التعامل بالدولار.

والمصارف الثمان هي (مصرف الاستثمار العراقي ومصرف كوردستان الدولي الإسلامي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف الهدى ومصرف اشور الدولي للاستثمار ومصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الاسلامي وحمورابي التجاري).