خسارة ثانية يتعرض لها فريق غاز الشمال للسيدات في دورة الألعاب العربية للأندية

2024-02-04 12:54:02 - المصدر: واع

كركوك –واع-مهدي الربحاوي

خسر فريق غاز الشمال للسيدات ،اليوم الأحد، مباراته الثانية أمام الأهلي البحريني ضمن منافسات دورة الألعاب العربية الخامسة للسيدات بفعالية كرة السلة.

وقال رئيس النادي وريا جلال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريقنا السلوي للسيدات خسر أمام الأهلي البحريني بنتيجة 88-83 في ثاني مباراة له ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات" ،موكداً أن "المباراة كانت مثيرة حتى الثواني الأخيرة منها والتي شهدت تقدماً واضحاً لفريقنا في أغلب فترات المباراة".

وأضاف جلال، أن "هذه المشاركة الأولى لفريقنا على المستوى العربي ونأمل من خلال البطولة الاستفادة من مستوى الفرق العربية التي لها باع طويل باللعبة وخاضت مشاركات عدة في مسابقات سابقة" ،لافتاً إلى "وجود تقدم ملحوظ بمستوى الفريق من مباراة إلى أخرى".