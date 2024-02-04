الصناعة: خطة 2024 تتضمن التوجه نحو الاستكشافات المعدنية

2024-02-04 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، أن خطتها القادمة لعام 2024 تتجه نحو الاستكشافات المعدنية والمسح الجيولوجي، كاشفة عن تخصيص أكثر من 3 مليارات دينار لتلك الأعمال، فيما أشارت إلى أنها تنوي عقد مؤتمر لطرح المشاريع الاستثمارية في مجال المسح الجيولوجي والتعدين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامجاً سنوياً لدى الوزارة، تقوم من خلاله بعملية إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والدراسات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيوهندسية والهيدروجيولوجية المختلفة في المناطق غير المستكشفة والمحافظات التي تحتوي على معادن".

وتابعت "بعد ذلك تقوم الوزارة بتوثيق هذه البيانات الجيولوجية لتحديث الشبكة الوطنية للمعلومات الجيولوجية والمعدنية، وإجراء الفحوصات والتحاليل في مختبرات الهيئة التخصصية".

وأوضحت، أن "الوزارة تقوم أيضا بإجراء الدراسات والتجارب بعمليات البحث والتطوير، وذلك من أجل تطوير الخامات والصخور الصناعية وتحسين مدى ملاءمتها للصناعات المختلفة".

وأشارت إلى، أنه "تم تخصيص نحو 3.4 مليارات دينار لتنفيذ عمليات استكشاف وتحرِ مكثف في مختلف محافظات العراق".

وأضافت، أن "الوزارة بصدد إعداد خطة التنمية والأهداف للعام 2024، التي ستركز على الاستكشافات المعدنية والمسح الجيولوجي، بما يتوافق مع خطة الوزارة للمرحلة القادمة التي تتضمن الذهاب باتجاه التعدين والاستكشافات"، مؤكدة "ستتم الاستعانة مع شركات وهيئات عالمية متخصصة بهذا المجال".

ومضت بالقول: إن "وزارة الصناعة والمعادن لديها فرق استكشافات وتحرِ موزعة في جميع محافظات العراق، تقوم بأعمالها وفق برنامجها السنوي، وأيضا تعمل الوزارة على تحديد كميات الاحتياطي لجميع الخامات المعدنية والمقلعية والمنجمية في العراق من خلال هذه الفرق".

ولفتت إلى، أن "هناك دراسة لعقد مؤتمر أو ملتقى خلال الأشهر القادمة من العام 2024 ، لطرح الفرص والمشاريع الاستثمارية في مجال المسح الجيولوجي والتعدين"، مؤكدة أن "الوزارة تعمل الآن على تهيئة هذه الفرص لغرض طرحها في المؤتمر".